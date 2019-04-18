المسماري: السراج أمر القوة التشادية بالهجوم على تمنهنت

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الخميس، أن الجيش حقق تقدما جيدا في طرابلس خصوصا من الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن هنالك مجموعات مسلحة قدمت من تشاد تشارك الوفاق في معركة طرابلس.

وكان المسماري قد قال في وقت سابق أن "القتال في طرابلس مستمر لحين القضاء على التنظيمات الإرهابية"، كاشفاً أن "القبائل التحمت مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب".

وأشار المسماري، في مؤتمر صحافي الخميس، إلى "إرهابيين يتحصنون داخل طرابلس ويوجهون تهديدات إلى الجيش الوطني عبر وسائل التواصل.. شعارات داعش وتنظيم القاعدة ضد الجيش الوطني تبث من داخل طرابلس".

موضوع يهمك أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد.ويتواصل القتال في قاعدة تمنهنت... الجيش الليبي يحبط هجوما على قاعدة "تمنهنت" الجوية المغرب العربي

ميداناً، لفت المسماري إلى أن "الميليشيات في طرابلس تقوم بمحاولات يائسة لاستعادة العزيزية"، مؤكداً أن الجيش الوطني الليبي تعرض لغارات جوية أمس الأربعاء في هذه المنطقة.

واعتبر أن "القوات المعادية تسعى لشغل قوات الجيش الوطني عن مهامها الرئيسية"، مضيفاً: "تعرضنا لهجوم من قوة معادية على مطار تمنهنت في إطار الحرب على طرابلس".

وشرح المسماري أن القوة التي هاجمت مطار تمنهنت المدني شمال شرقي سبها هي مجموعة تشادية بقيادة حسن موسى، مؤكداً أن القوة تسلمت أمرا بالهجوم على المطار من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وأشار المسماري إلى الهجوم شنته الميليشيات بهدف "إرسال رسالة بأن الجيش الوطني غير قادر على تأمين الجنوب الغربي للبلاد"، حسب تعبيره، مضيفاً: "تصدينا للهجوم وقتل 4 جنود وأصيب 6 آخرون.. وقوات الجيش الوطني تطارد فلول المهاجمين بعد فرارهم إلى أقصى الجنوب الغربي حيث مقراتهم".

في سياق آخر، أكد الجيش الوطني الليبي أن ادعاءات حكومة الوفاق بقصفه المدنيين "هدفها عرقلة تحرير طرابلس".