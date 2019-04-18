غسان سلامة: ليبيا في مأزق

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، أن الموقف العسكري حالياً بعد أسبوعين من بدء حملة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لتحرير على العاصمة، وصل إلى "مأزق"، محذراً من "اشتعال" الوضع.

وقال سلامة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "بعد النجاحات الأولى للجيش الوطني الليبي قبل أسبوعين، نلاحظ اليوم جموداً عسكرياً".

موضوع يهمك أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد.ويتواصل القتال في قاعدة تمنهنت... الجيش الليبي يحبط هجوما على قاعدة "تمنهنت" الجوية المغرب العربي

كما اعتبر سلامة أن الانقسامات الدولية حول ليبيا "شجعت" حفتر على شن حملته العسكرية، موضحاً أن هذه "الانقسامات الدولية كانت قائمة قبل الهجوم".

وقُتل 205 أشخاص على الأقل وأصيب 913 آخرين منذ بدء الهجوم في الرابع من نيسان/أبريل، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن بدعوة من رئاسته الألمانية، اجتماعا جديدا مغلقا الخميس عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد فشل مشروع قرار عرضته لندن لوقف إطلاق النار الحصول على التوافق اللازم، بحسب دبلوماسيين.