ليبيا.. حكومة الوفاق تعلق الاتفاقيات مع فرنسا

أفاد مراسل "العربية" في ليبيا أن حكومة الوفاق قررت تعليق التعاون الأمني مع فرنسا، بسبب دعمها الجيش الوطني الليبي وفق بيان صدر من وزارة الداخلية التابعة لها.

وأعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باش اغا، وقف التعامل مع فرنسا في الاتفاقيات الأمنية الثنائية والمجالات التدريبية والأمنية بسبب دعم فرنسا للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان مسؤول في الخارجية الفرنسية قد صرح الأربعاء لـ"العربية" عن قلق بلاده من مساهمة مجموعات إرهابية في معركة طرابلس.

وأقر المسؤول الفرنسي بمساهمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الحاسمة بقتال بتنظيم داعش.