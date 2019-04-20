أميركا وبريطانيا تدعوان لعملية سياسية في ليبيا

أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ونظيره البريطاني، جيريمي هانت، أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية" في ليبيا.

ووفقا لبيان الخارجية الأميركية، فإن الوزيرين الأميركي والبريطاني ناقشا في اتصال هاتفي سبل إنهاء التوتر ووقف القتال واستئناف المباحثات الساسية وضمان أمن البنية التحتية الحيوية في ليبيا.

وفي سياق البحث عن حل سياسي لأزمة ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن مشاورات تجرى حاليا لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مصر وتونس والجزائر في تونس العاصمة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي والايطالي أن بلديهما يعملان على مبادرات حول ليبيا معتبرين أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة "التي يمكن أن تصبح خطيرة".