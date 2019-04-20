طرابلس.. قوات "الوفاق" تشن هجوما مضادا على حفتر

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

أكد متحدث أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس، المناوئة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأت هجوماً مضاداً قرب طرابلس، السبت.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم العملية العسكرية لحكومة الوفاق: "لقد بدأنا مرحلة الهجوم وصدرت الأوامر في ساعات الصباح الأولى للتقدم وكسب مزيد من الأراضي".

ويشن الجيش الليبي هجوما كبيرا منذ 4 أبريل/نيسان للسيطرة على طرابلس، مؤكدا أنها أصبحت ملاذا للإرهابيين من القاعدة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية"، في الساعات الأولى من صباح السبت، بتقدم قوات الجيش الوطني الليبي بطريق المطار والسواني نحو مناطق وسط العاصمة طرابلس.

كما ذكرت المصادر أن الجيش الليبي تقدم إلى ما بعد منطقة وادي الربيع بـ 7 كيلو مترات حتى عين زارة.

ويأتي تقدم الجيش الليبي بعد قصف جوي منذ الجمعة على قوات حكومة الوفاق بالمنطقة.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد أن هدف الجيش هو "الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس".

وقال في الإيجاز الصحافي عن سير معركة طرابلس، الجمعة، إن "الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني".

وألمح إلى أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس "شنت غارة جوية على الجيش الليبي، ولكن لم تحدث أي إصابات".

وشدد المتحدث على أن "العمليات في طرابلس تتقدم بسلاسة وثبات".

وأكد أن "الأمن مستتب في مدينة غريان"، نافياً أي شائعات متصلة بالمدينة.

وقال إن "جماعات إرهابية من القاعدة والنصرة أتوا من سوريا عبر تركيا إلى طرابلس".

موضوع يهمك أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد.ويتواصل القتال في قاعدة تمنهنت... الجيش الليبي يحبط هجوما على قاعدة "تمنهنت" الجوية المغرب العربي

وهدد بأن "عهد الاعتداءات غير المحاسب عليها قد ولَّى".

وأفاد عن قيام الجيش الوطني "بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين".

وشرح على خريطة عسكرية كيف هاجم المسلحون مطاراً مدنياً داخل قاعدة تمنهنت، مبينا أهمية القاعدة وموضحا أن "الجيش طارد مهاجمي قاعدة تمنهنت لمسافات بعيدة".

وكشف أن "الجيش الوطني لديه أسرى تشاديين من قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج".