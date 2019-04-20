طائرة أسلحة ومعدات قطرية إلى ميليشيات ليبيا عبر تونس

قالت النائبة في البرلمان التونسي لمياء بلمليح إن لديها معلومات تؤكد هبوط طائرة شحن عسكرية قطرية في أحد مطارات تونس، تحمل أسلحة بغرض إيصالها للمليشيات المسلحة في ليبيا.

وأوضحت بلمليح أن المعلومات التي وصلت إليها دون ذكر المصدر أفادت بأن الطائرة حطت بمطار جربة - جرجيس مساء الخميس على متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم المليشيات المسلحة في ليبيا.

موضوع يهمك أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي والإيطالي في روما، الجمعة، أن بلديهما يعملان على "مبادرات" حول ليبيا، معتبرين أنه لا يوجد حل... فرنسا وإيطاليا تعملان على مبادرات حول ليبيا المغرب العربي

وأشارت النائبة بلمليح في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك إلى أنها اتصلت بالجهات المختصة التونسية، وأكدت لها هذه الجهات صحة وجود الطائرة.

وبيّنت أن تلك الجهات عللت وجود الطائرة لأسباب فنية لا علاقة لها بما يحصل بالشقيقة ليبيا، بحسب تعبيرها.

وختمت النائبة تدوينتها بتوجيه نداء للدبلوماسية والخارجية التونسية بضرورة التزام الحياد فيما يحدث في ليبيا.