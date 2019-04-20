احتجاجات السترات الصفراء.. شغب وحرق واعتقالات بباريس

شهدت احتجاجات السترات الصفراء، السبت، في باريس أعمال شغب وحرق سيارات قام بها المتظاهرون، فيما أطلقت الشرطة الفرنسية غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتقدم بعض أفراد الشرطة أيضا نحو المتظاهرين للسيطرة على الحشد ودفع المحتجين إلى ساحة الجمهورية المسموح لهم بالتظاهر فيها.

وهذا السبت وهو السبت الثالث والعشرين على التوالي لاحتجاجات أصحاب السترات الصفراء، بعد تحذير السلطات من عودة مثيري الشغب إلى العاصمة الفرنسية لإثارة موجة جديدة من العنف.

وأخمدت أجهزة الإطفاء الفرنسية حرائق أضرمها متظاهرون في سيارات مركونة.

وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس اعتقال 110 أشخاص.

وأشار عدد من المتظاهرين بوضوح إلى الحريق الكارثي الذي شب في كاتدرائية نوتردام يوم الاثنين، والذي أثار حالة من الأسى ودفع أسرا ثرية وشركات للتعهد بتقديم نحو مليار يورو (1.12 مليار دولار) لترميمها.



وكُتب على لافتة يحملها أحد المتظاهرين "الملايين من أجل نوتردام، ماذا عنا نحن الفقراء؟". وكُتب على لافتة أخرى "كل شيء من أجل نوتردام ولا شيء للبائسين".

وأفاد مراسل "العربية" أن الشرطة فرقت تظاهرات بعد حوادث الشغب.

هذا ونظمت حركة ذوي السترات الصفراء الفرنسية مسيرات جديدة اليوم السبت، لتذكير الحكومة بأن إعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرتها الحرائق ليست هي المشكلة الوحيدة التي ينبغي على الدولة حلها.

وشهدت العاصمة الفرنسية إجراءات أمنية مكثفة للغاية، استعدت السلطات لتنامي غضب أصحاب السترات الصفراء.

وقالت السلطات إن أجزاء كبيرة من شبكة مترو باريس أُغلقت وتم نشر نحو 60 ألف شرطي في أنحاء فرنسا.

وكانت عدة مظاهرات انطلقت حول باريس ومدن أخرى السبت في إطار فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الثالثة والعشرين لحركة السترات الصفراء ضد عدم المساواة في الثروة وقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحاولت مجموعة مؤلفة من حوالي 200 شخص تنظيم مسيرة نحو قصر الإليزيه الرئاسي في وسط باريس، لكن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم عند كنيسة إيجليس دي لا مادلين ذات الطراز الكلاسيكي الجديد.

في حين احتشدت مجموعة أخرى حول وزارة المالية في شرق باريس للمطالبة بتخفيض الضرائب على العمال والمتقاعدين وزيادة الضرائب على الأغنياء.

هذا ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، بيوم الاحتجاجات الخطيرة للسترات الصفراء، خاصة بعد أن حذر وزير الداخلية من اندلاع أعمال شغب.

وأوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير في مؤتمر صحافي أن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو، في تكرار للاحتجاجات العنيفة التي وقعت في السادس عشر من مارس الماضي.