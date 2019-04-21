الصحة العالمية: 227 قتيلا و1128 جريحا منذ بدء معركة طرابس 

أفادت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا معركة طرابس منذ انطلاقها بلغت 227 قتيلا و1128 جريحا.

وكانت وكالة رويترز فقد أوردت خبرا عن سماع سمع دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات في مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال المصدر وسكان آخرون إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن معارك عنيفة للغاية تدور على محاور بالعاصمة طرابلس، وخاصة محور الكسارات بالعزيزية.

وقال في الإيجاز الصحافي، السبت، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس تعتمد على إمدادات من عناصر القاعدة وداعش والمرتزقة.

وذكر المسماري أن قوات حكومة الوفاق تحاول اختراق قوات الجيش الوطني بكافة الطرق، وشدد على أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

وكشف أن قوات حكومة الوفاق شنت هجمات عنيفة للغاية، السبت، بالطائرات والصواريخ، منها 5 غارات على أهداف مدنية في طرابلس.

وأعاد التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء على الإرهابيين.