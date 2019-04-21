شاهد.. داعشي هارب يظهر بصفوف قوات الوفاق في طرابلس

أعلن القيادي الإرهابي الفارّ عبدالسلام شغيب عن وجوده في العاصمة طرابلس، وأكدّ جاهزيته للقتال ضد قوات الجيش الليبي في معركة تحرير طرابلس من الإرهاب، في مؤشرّ على تزايد أعداد المقاتلين المتصلين بتنظيمات إرهابية، في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وظهر شغيب، الذي ينتمي إلى تنظيم داعش، في مقطع فيديو، تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه كل العناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا، إلى التوجه للعاصمة طرابلس ومشاركة المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق القتال ضد قوات الجيش الليبي، كما هدّد باقتحام "سجن معيتيقة" الذي يضم أخطر المعتقلين في قضايا الإرهاب والقتل والاتجار بالمخدرات، من أجل تسريحيهم لتعزيز صفوف المليشيات المناهضة لدخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس.

ومنذ بداية العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس، انتفضت قيادات إرهابية وشخصيات مطلوبة محليا ودوليا في العديد من الجرائم الإرهابية، وحشدت قواتها العسكرية، معلنة عودتها إلى ساحات القتال، لمساندة قوات حكومة الوفاق، والوقوف ضدّ تقدّم قوات الجيش الليبي إلى وسط العاصمة طرابلس، وأعلنوا بأنفسهم في مقاطع فيديو أنهم يقاتلون ضدّ الجنرال خليفة حفتر.

ومنذ أكثر من أسبوع انضمّ إلى المعركة، "أمير الحرب وذراع الإخوان" صلاح بادي، الخاضع لعقوبات أممية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتقويض الاستقرار، وكذلك مهرب البشر سيّئ السمعة ميلاد عبر الرحمن المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، ومعهما الإرهابي المطلوب للقضاء "زياد بلعم"، القيادي المؤسس في ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة، إضافة إلى عناصر من سرايا الدفاع عن بنغازي.