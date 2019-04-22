استئناف الرحلات خلال النهار في مطار معيتيقة بطرابلس

تستأنف حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار معيتيقة في طرابلس، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، بعد أن شغل فقط للرحلات الليلية منذ 8 نيسان/أبريل "لأسباب أمنية"، كما أعلنت الاثنين السلطات الملاحية.

وقال المطار على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تلقينا الأمر بفتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي على مدار الساعة".

وكان هذا المطار الواقع شرق العاصمة الليبية تعرض في 8 الجاري لغارة جوية من قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر.

وكان حفتر شن هجوما في 4 أبريل/نيسان للوصول للعاصمة الليبية، مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا.

وبعد عمليات القصف سيرت فقط من هذا المطار الرحلات الليلية. كما أغلق لساعات ليل السبت الأحد بعد غارات جديدة.

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وتتركز المعارك بين الجانبين منذ أسبوعين جنوب طرابلس. وإضافةً إلى المعارك على الأرض يشن الجانبان غارات جوية ويتبادلان الاتهامات باستهداف المدنيين.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضرارا جسيمة في 2014.

ومنذ ذلك الحين تقوم الشركات الجوية الليبية فقط برحلات داخل البلاد ومع بعض الدول بينها تونس وتركيا.

والشركات الليبية ممنوعة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي "لأسباب تتعلق بالسلامة".