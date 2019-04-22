الجزائر.. أمر قضائي بالقبض على قائدين عسكريين سابقين

أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في الجزائر أمراً يقضي بإيداع "باي سعيد" القائد السابق للناحية العسكرية الثانية الحبس المؤقت.

وأمر بالقبض على شنتوف حبيب، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، وفق بيان عسكري صدر من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وذكر البيان أنه "طبقاً لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علماً بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من المدعو باي سعيد وشنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه".

كذلك لفت البيان إلى أن "لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمراً بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقاً".

وفي إطار إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على تهريب الأموال، عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مديراً عاماً للجمارك بعد إقالة المدير السابق. كما تم تعيين مدير جديد للبنك المركزي، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيقات حول ملفات فساد طالت مسؤولين ورجال أعمال ومحسوبين على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وكانت محكمة جزائرية قد استدعت رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي السبت.