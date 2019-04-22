الجيش الليبي: معلومات بنقل حكومة الوفاق مقراتها لمصراتة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء، أحمد المسماري، اليوم الاثنين، وجود معلومات تفيد أن حكومة الوفاق نقلت مقراتها وبعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مدينة مصراتة.

واعتبر المسماري أن "حكومة الوفاق لم تنجح في علاج المشاكل الاقتصادية في البلاد".

موضوع يهمك أعلن منتسبو مديرية أمن بني وليد تبعيتهم للجيش الوطني الليبي، مرجعين هذه الخطوة إلى ايمانهم بواجبهم الوطني واقتناعهم بما... منتسبو مديرية أمن بني وليد يعلنون تبعيتهم للجيش الوطني الليبي المغرب العربي

وفي مؤتمر صحافي، شدد المسماري، على أن الجيش الوطني الليبي سيحارب "الإرهابيين في أي منطقة داخل ليبيا.. عليهم البحث عن مكان آخر".

ميدانياً، أكد المسماري أن "قوات الاحتياط التابعة للجيش الوطني تستعد لفتح جبهات جديدة في طرابلس.. سنستخدم قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة"، شارحاً أن "الحرص على حماية المدنيين السبب في إبطاء العمليات" في طرابلس.

وعن حملة التشويه التي تطال الجيش الوطني الليبي، أكد المسماري إن "الميليشيات لديها فريق عمل إلكتروني لتشويه صورة الجيش". وعرض المسماري في هذا السياق لقطات "للدعايات المغرضة والكاذبة ضد الجيش الوطني"، حسب تعبيره.