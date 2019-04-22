حصيلة جديدة لقتلى معركة طرابلس

ارتفعت حصيلة قتلى المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 254 قتيلاً و1228 جريحاً، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، مساء الاثنين، إنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية جراحية كبرى للمصابين في معارك طرابلس، وذلك عبر فرقها الطبية المتخصصة.

وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية السبت، وبلغت 220 قتيلاً و1066 جريحاً.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، عملية عسكرية "لتحرير طرابلس من الميليشيات الإرهابية"، كما قال الجيش.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على السلطة، يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرباً)، والجيش الليبي شرقاً.