سلامة في تونس.. لمحاولة نزع فتيل التوتر في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الموفد الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، كان موجوداً في تونس الاثنين، حيث التقى وزير الخارجية، خميس جهيناوي، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان سلامة سيتوجه إلى ليبيا.

وقال دوجاريك، في تصريحه اليومي، إن "الممثل الخاص غسان سلامة يواصل جهوده لنزع فتيل التوتر في ليبيا"، موضحاً أن المسؤوليْن التونسي والأممي اعتبرا بعد اللقاء أن "العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة في ليبيا".

ورداً على سؤال عما إذا كان سلامة سيشارك في القمة الإفريقية التي تعقد الثلاثاء بشكل طارئ في القاهرة حول ليبيا، قال دوجاريك إنه غير قادر على تقديم معلومات بهذا الشأن في الوقت الحاضر.

وكان البيت الأبيض قد كشف الجمعة أن الرئيس دونالد ترمب تحادث هاتفياً في الخامس عشر من نيسان/إبريل مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

وكرر دوجاريك، الاثنين، أن "حكومة طرابلس لا تزال تحظى باعتراف الأمم المتحدة"، وذلك رداً على سؤال عما يتردد عن دعم واشنطن لحفتر.