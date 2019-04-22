ليبيا.. مظاهرات مؤيدة للجيش في معركته لتحرير طرابلس

خرج ليبيون، اليوم الاثنين، في مظاهرات مؤيدة للعملية العسكرية التي أطلقها الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لتخليص العاصمة طرابلس من سطوة المليشيات المسلحة والمجموعات المتطرفة، وتحريرها من الإرهاب.

وفي مدينة بنغازي، رفع المتظاهرون صور الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، ولافتات داعمة لخطط الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، ومساندة لمساعيه في تحرير كل البلاد من التنظيمات الإرهابية، وشعارات ضدّ رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومناهضة للمقاتلين المتشدّدين على غرار قائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري، ووجه الإرهاب المفتي المعزول الصادق الغرياني.

في الأثناء، يواصل الجيش الليبي الضغط على المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق ويستمر في الاقتراب من وسط العاصمة طرابلس، وذلك بعد حوالي 3 أسابيع على العملية العسكرية التي أطلقها حفتر لتحرير العاصمة، والتي أصبحت مدفوعة بدعم دولي من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ومساندة عربية.