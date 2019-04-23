المسماري: السفينة الإيرانية بمصراتة متورطة بأعمال مشبوهة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء، أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، أن السيفة الإيرانية التي تم رصدها قبالة سواحل مصراتة "متورطة بأعمال مشبوهة"، مضيفاً أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الوطني الليبي رصده سفينة شحن إيرانية مدرجة على قوائم الحظر الأميركية، كونها تابعة للحرس الثوري قادمة لميناء مصراتة غرب ليبيا مجهولة الحمولة، بعد مغادرتها لسواحل شرق أوروبا منذ أربعة أيام.

موضوع يهمك أعلن مسؤول ليبي للعربية.نت، أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أوحيدة نجم، اختفى مساء اليوم الاثنين، في ظروف... ليبيا..اختطاف وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق بطرابلس المغرب العربي

وفي مؤتمر الصحافي اليومي حول معركة طرابلس، أكد المسماري ترحيب الجيش الوطني الليبي "بالدعم الذي حصلنا عليه في موقف الاتحاد الإفريقي"، معتبراً أن "بيان القمة الإفريقية أشار لأهمية الجيش والشرطة باستقرار ليبيا".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعتبر، في ختام القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في القاهرة اليوم، أنه يتعين "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان بدء مفاوضات سياسية بين الأطراف الليبية"، مضيفاً: "يجب تمكين الجيش والشرطة في ليبيا من أداء واجبهما للحفاظ على الأمن والاستقرار". وأضاف: "دول الاتحاد الإفريقي هي الأقرب لدعم ليبيا للقضاء على الإرهاب".

في سياق آخر، أكد المسماري إسقاط طائرة لقوات حكومة الوفاق خلال العمليات العسكرية اليوم، مضيفاً أن مصير الطيار الذي كان على متنها مجهول".

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق اليوم إنّ قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، حاولت قصف قاعدة الجفرة وسط ليبيا. وأوضح في بيان، أنّ "المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية، تمكنت من إسقاط طائرة للميليشيات الإرهابية حاولت الإغارة على القاعدة صباح اليوم"، مضيفاً أن هذه الطائرة كانت ضمن 3 طائرات، فرّت اثنتان منها، بينما يجري البحث عن الطائرة التي تم إسقاطها والطيار.

أخيراً، كشف المسماري أن الجيش الوطني الليبي وضع "لائحة من الضباط المطلوب القبض عليهم".