ليبيا..اختطاف وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق بطرابلس

أعلن مسؤول ليبي للعربية.نت، أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أوحيدة نجم، اختفى مساء اليوم الاثنين، في ظروف غامضة بمنطقة النوفليين وسط العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن شقيق وكيل وزارة الدفاع، أنهم فقدوا الاتصال به وبمرافقيه منذ الساعة الرابعة مساء، مرجحّا تعرّضهم لعملية اختطاف من قبل إحدى الميليشيات المسلّحة المتمركزة بالعاصمة طرابلس.

يأتي ذلك، بينما تشهد العاصمة طرابلس مواجهات بين قوات الجيش الليبي الذي يسعى لانتزاع السيطرة على طرابلس من الميليشيات المسلحة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق، التي تقاتل للحفاظ على مواقعها.