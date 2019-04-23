7 عناصر داعشية مغربية بقبضة مكتب محاربة الإرهاب

أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من 6 عناصر أعلنت "البيعة" لأبوبكر البغدادي، باعتباره "خليفة المسلمين" في تنظيم داعش الإرهابي.

فيما أعلن لاحقا عن اعتقال مكتب محاربة الإرهاب للعنصر السابع في خلية سلا الإرهابية تم في مدينة الداخلة في أقصى جنوب غربي المغرب.

ففي معطيات كشفها مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، فإن الخلية الموالية لداعش، تتراوح أعمار أفرادها ما بين بين 22 و28 سنة، وعناصرها ينتمون إلى مدينة سلا، بقرب العاصمة الرباط.

وتشير المعطيات الأولية لمكتب محاربة الإرهاب إلى أن المشتبه فيهم الستة، انخرطوا في "الدعاية والترويج للتنظيم الإرهابي"، بتوازٍ مع "سعيهم لاكتساب تجارب"، في "تحضير وصناعة العبوات الناسفة"، من أجل "استعمالها في عمليات إرهابية"، في تنفيذ "للأجندة التخريبية للتنظيم" الإرهابي.

هذا ومكنت عمليات التفتيش من "حجز أجهزة إلكترونية"، و"أسلحة بيضاء"، عبارة عن "سكاكين من الحجم الكبير"، و"منشورات ذات طابع متطرف".