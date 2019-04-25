الصليب الأحمر: أحياء طرابلس تتحول إلى ساحات قتال

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس، حيث "تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال".

وأضافت اللجنة في بيان، بعد اشتباكات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، أن المستشفيات تعاني نقصا مستمرا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.

وتابعت اللجنة قائلة "يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين أداء مهامها بأمان".

وفي وقت سابق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها أجلت 325 لاجئا، الأربعاء، من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف قرب العاصمة الليبية.

وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين.

ودعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.