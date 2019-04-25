بسبب العنف.. نقل 325 لاجئاً من مركز احتجاز في طرابلس

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها أجلت 325 لاجئا، الأربعاء، من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف قرب العاصمة الليبية.

وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين.

ودعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.

موضوع يهمك أعلن مسؤول ليبي للعربية.نت، أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أوحيدة نجم، اختفى مساء اليوم الاثنين، في ظروف... ليبيا..اختطاف وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق بطرابلس المغرب العربي

وكان المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن، الثلاثاء، عن أوامر صادرة من المدعي العام بالقبض على عسكريين متعاونين مع الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس وبعض الأماكن بالمنطقة الغربية.

وأصدر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء فرج الصوصاع، أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع ميليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش.