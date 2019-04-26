بالفيديو.. أجانب يقاتلون بصفوف حكومة الوفاق الليبية

استنجدت قوات حكومة الوفاق بمسلحين أجانب لمواجهة تقدم الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس.

هذا ما كشفته مقاطع نشرها المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، أحمد المسماري، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، ظهر فيها مسلحون أجانب من جنسيات أوروبية وهم يقاتلون جنبا مع جنب مع الميليشيات المسلحة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وآخرون يبدو وكأنهم مستشارون عسكريون يقدمون العون والاستشارات لقوات حكومة الوفاق، يتحدثون اللغة الإنجليزية.

في السياق ذاته، أعلن المسماري في مؤتمره الصحافي، أمس الخميس، أن طياراً مقاتلاً يحمل جنسية الإكوادور كان يقود طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، أسقطت الثلاثاء الماضي أثناء محاولتها الإغارة على قاعدة الوطية الجوية الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وميدانياً، يضيق الخناق على الميليشيات المسلحة يوماً بعد يوم، مقابل تقدم قوات الجيش الليبي في محاور القتال، خاصة جنوب العاصمة طرابلس.