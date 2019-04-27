الوفاق الليبية:سفينة إيرانية محملة بالأسلحة ترسو بمصراتة

أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، عن وصول السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة، وأنه سيفتح تحقيقا حول هذا الموضوع.

يأتي التصريح بعد الضغط الدولي على حكومة الوفاق لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دوليا وفق الخارجية الأميركية.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل "العربية" في ليبيا بأن المعارك ما زالت مستمرة في محيط العاصمة طرابلس بين المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وبين الجيش الوطني الليبي لليوم الرابع والعشرين مع استمرار الغارات الجوية ليلا على مواقع المجموعات المسلحة.

وأعلنت مستشفيات العاصمة عجزها عن استقبال العديد من القتلى والجرحى في صفوف تلك المجموعات المسلحة.

وعلى الصعيد الميداني، قال المراسل إن أعيان ومشايخ المنطقة الغربية اجتمعوا في مدينة ترهونة التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن العاصمة طرابلس لدعم الجيش الوطني الليبي وعملية تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة.