مقتل جندي تونسي في انفجار لغم غرب البلاد

قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار لغم مضاد للمدرعات في منطقة جبلية غرب تونس حيث يتحصن مسلحون متطرفون، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع السبت.

وانفجر اللغم، الجمعة، في جبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غربي) حيث تلاحق قوات الأمن منذ 2012 مجموعات مسلحة متطرفة.

وهذه المنطقة القريبة من الحدود مع الجزائر والتي أعلنت "منطقة عسكرية مغلقة" منذ 2014، باتت خصوصا ملجأ لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب العربي.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري، فإن الجندي القتيل (26 عاما) هو أولى ضحايا الألغام لهذا العام، التي يقوم بزرعها المسلحون المتطرفون المتحصنون في منطقة الوسط الغربي التونسي المهمشة.

وحدث هذا الانفجار الدامي بعد أيام من إعلان مقتل إرهابي في عملية عسكرية في ولاية الكاف (شمال غربي).

وشهدت تونس بعد ثورة 2011، تناميا للتيارات المتطرفة التي أدت اعتداءاتها إلى مقتل عشرات المدنيين والسياح والأمنيين.

ومع أن الوضع الأمني تحسن فإن خلايا المسلحين المتطرفين لاتزال تنشط خصوصا في المناطق الوعرة على الحدود مع الجزائر، كما أن البلاد لا تزال تحت حالة الطوارئ منذ اعتداء استهدف الأمن الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.