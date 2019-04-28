الجزائر.. ترخيص 18 حزباً سياسياً

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية منح 18 حزباً سياسياً تراخيص من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية، ودعوة حزبين سياسين إلى استكمال إجراءات التأسيس.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إصدار 27 وصلاً لجمعية وطنية وما بين الولايات وتسجيل 380 جمعية محلية (بلدية ولوائية) تسجيل 130 جمعية دينية ومسجدية.

وقبل أيام، رخصت وزارة الداخلية 10 أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية، واعتمدت 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات.

يأتي هذا تنفيذاً للقرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد مطلع الشهر الجاري، التي قضت بضرورة دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية.