تصريحات مرتقبة لقائد الجيش الجزائري

أعلنت قيادة الجيش الجزائري، الأحد، عن زيارة لرئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، يومي الاثنين والثلاثاء.

وذكر الجيش، في بيان، أن الفريق سيشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، ويعقد لقاء توجيهياً مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الخامسة.

ويرتقب أن يصدر صالح تصريحات جديدة تخص الأزمة التي تعيشها البلاد بعد الجمعة العاشرة من عمر الحراك.

وكان الفريق يصدر تصريحات هامة في خرجاته السابقة منذ بداية الحراك الشعبي، لا سيما من خلال مساندة الجيش للحراك وما تلاه من إجراءات.

كما أن العادة جرت بأن يدلي صالح أثناء زياراته الميدانية بتصريحات لها علاقة بالوضع السياسي في البلاد فأضحت زياراته الميدانية محطات يستغلها لإعلان قرارات الجيش المتعلقة بآخر التطورات ونبض الشارع وينتظرها الجزائريون لمعرفة مدى استجاباتها لتطلعاتهم.

والأحد، أعلن عمال مؤسسات البريد والاتصالات والعاملين في شركة الهاتف النقال العمومي "موبيليس" في الجزائر إضراباً وطنيا لثلاثة أيام يبدأ اليوم.

ويأتي هذا الإضراب تنديدا بغلق باب الحوار والتفاوض في وجه هذه الفئة وللضغط على مصالح وزارة الاتصالات التي يتهمها العاملون بالمماطلة في تسوية مطالب العاملين المهنية منها والاجتماعية.