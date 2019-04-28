مديريات أمن بطرابلس تنشق عن "الوفاق" وتدعم الجيش الليبي

أعلنت مديريات أمن بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، انشقاقها عن صفوف الكتائب الأمنية الموالية لحكومة الوفاق ودعمها لعمليات الجيش الليبي، لتحرير طرابلس من الجماعات المسلحة.

وفي بيان مصوّر، أكدت مديريات أمن النواحي الأربعة (سوق الخميس امسيحل - سوق السبت - السبيعة - سيدي السايح - قصر بن غشير) انفكاكها عن وزارة داخلية حكومة الوفاق، وأعلنت تبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، كما دعت إلى ضرورة تأييد الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر في معركته لانتزاع العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة المؤدلجة التي نهبت ثروات الليبيين.

وتوالت البيانات الداعمة للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي منذ أكثر من 3 أسابيع، لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة المدعومة من حكومة الوفاق الوطني، حيث سبق وأن أعلنت قبائل المنطقة الغربية والشرقية مساندتها للجيش في معركة طرابلس، كما ساند أنصار نظام معمّر القذافي بقوّة عمليات الجيش.