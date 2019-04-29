الجيش الليبي يتقدم إلى قلب طرابلس.. ومقتل "شريخان"

أعلن آمر اللواء التاسع بالجيش الليبي لـ"العربية"، الاثنين، مقتل أكبر قادة الميليشيات في اشتباكات اليوم في طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري للحدث أنه يتم تطهير المناطق من الإرهابيين حول طرابلس، وتتقدّم قوات الجيش إلى قلب المدينة.

وأكد المتحدث باسم الجيش مقتل محمود بعيو، الملقب بشريخان، وهو أحد أشهر القادة الميدانيين لقوات مدينة مصراتة خلال الاشتباكات في منطقة خلة الفرجان.

ويقود "شريخان" ميليشيا مسلّحة، ينتمي معظم أفرادها إلى مدينة مصراتة، وانضمّت للقتال في صفوف قوات الوفاق لصدّ تقدّم الجيش الليبي ومنع سيطرته على العاصمة طرابلس، حفاظاً على مصالحها ومناطق نفوذها، حيث تتخذّ من معسكر اليرموك مقرّا لها.

هذا وتقدم الجيش الوطني الليبي باتجاه منطقة صلاح الدين بطرابلس.

وأكد استعادة الجيش الليبي، السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير.

وأفاد مراسل "العربية" بانسحاب كتائب الوفاق الليبية إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين.

وقامت قوات الوفاق بإغلاق الطريق المؤدي لمنطقة صلاح الدين باتجاه الجوازات.

غارات مكثفة على طرابلس

من جانبه قال مسؤولون ليبيون إن الجيش الوطني الليبي كثف غاراته الجوية على العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المسؤولون، الاثنين، أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، في منطقة أبو سليم، على بعد حوالي 7 كيلومترات من وسط طرابلس.

وقالوا إن الغارات الجوية والقصف استهدف بلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوب طرابلس.

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هذا وقصفت قوات الجيش الليبي، فجر الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر من العاصمة لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية عنيفة على معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.