فيديو لقيادي إخواني ليبي: نفخر بالعمالة لتركيا.. ولا نخجل

أعرب محمود عبد العزيز الورفلي، عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، عن فخره وفخر عناصر جماعة الإخوان بالعمالة لتركيا.

ودعا في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك ونقلته عنها صحيفة "المرصد" الليبية إلى عدم الخجل من وصمهم بالعمالة لتركيا، معتبراً ذلك مدعاة للفخر لا للخجل، مطالباً الذين يخجلون من وصفهم بعملاء تركيا بأن يرفعوا رؤوسهم عندما يوجه لهم هذا الوصف.

وطالب قيادي حزب الإخوان في ليبيا كلا من فتحي باشاغا وفايز السراج وقيادات حكومة الوفاق بالتوجه فوراً إلى تركيا للحصول على الدعم اللازم، خاصة بعد خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي رفض فيه عمليات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في طرابلس، وأكد فيه أن بلاده جاهزة للوقوف ضد جيش ليبيا الوطني.

ودعا الورفلي قيادات الوفاق إلى التواصل مع الأتراك والحصول منهم على مدرعات وأسلحة لقتال الجيش في طرابلس على أن يتم سداد قيمة هذه الصفقات لتركيا مستقبلاً، مضيفاً أن تركيا لديها مروحيات أميركية من طراز أباتشي جاهزة للعمليات ويمكن الحصول عليها واستخدامها.

وطالب القيادي الإخواني عناصر الجماعة والمغردين بوضع العلم التركي على حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل، وكتابة تغريدات داعمة للرئيس أردوغان.