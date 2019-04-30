الأجهزة الأمنية بصبراتة تعلن عدم تبعيتها لحكومة الوفاق

أعلنت الأجهزة الأمنية في صبراته الليبية عدم تبعيتها لحكومة الوفاق، مؤكدة اعترافها بالحكومة المؤقتة المعينة من مجلس النواب.

في الأثناء، وجهت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الليبي نداء للشباب المسلحين من سكان طرابلس بترك أسلحتهم والعودة إلى منازلهم وأهلهم منبهة إياهم إلى تغلغل العديد من التنظيمات الإرهابية بين صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق على حد تعبير اللجنة.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الليبي أن أغلب البلاد يسودها استقرار كامل، بفضل تضحيات الجيش الوطني من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي والوسط والجنوب، غير أنها أضافت أن الوضع في طرابلس بات يشكل خطراً على حياة الشباب المحاطين بمتطرفين لا يُعرف سوء فعلهم مشددة على أن هؤلاء سبب كل الكوارث التي لحقت بليبيا، وفق ما ذكرته في بيانها.