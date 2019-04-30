الجزائر أويحيى أمام القضاء ومسيرات الطلبة متواصلة

خرج آلاف من الطلبة الجزائريين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة سلمية في ساحة البريد المركزي وسط عاصمة البلاد مجدداً، للمطالبة بتحقيق مطالب الحراك المتمثلة في ذهاب جميع رموز نظام بوتفليقة وفتح تحقيق واسع حول قضايا الفساد في البلاد ومحاسبة المفسدين، في حين اكتفت قوات الأمن بتحديد سير حشود المتظاهرين دون أن تتعرض لهم.

في الأثناء يمثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وجاء استدعاء أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

موضوع يهمك يمثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.وجاء استدعاء أحمد... الجزائر.. أويحيى يمثل أمام المحكمة بسبب الفساد المغرب العربي

وتجمع طلبة جامعة الهضاب 2 بولاية سطيف "بالشرق الجزائري" داخل حرم الجامعة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة احتجاجية على الوضع الراهن، رافعين أعلاما ولافتات منددة بالنظام، وهم يرددون شعارات "يتنحاو ڨاع"، (أي يرحلون جميعا)، وأخرى مطالبة بمحاسبة بالمفسدين والعصابة.

كما نظم طلبة جامعة محمد الصديق بن يحيى بولاة جيجل "شرق الجزائر" مسيرة سلمية للمطالبة برحيل رموز النظام السابق والتنديد بتشبثهم في الاستمرارية ضد إرادة الشعب.

إلى ذلك انطلقت اليوم مسيرة لطلبة جامعة أكلي محمد بولاية البويرة "شرق العاصمة"من داخل الحرم الجامعي نحو وسط المدينة، حيث جابت عدة شوارع رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بالوضع الحالي للبلاد.

كما التحق عمال وموظفو التكوين المهني بالمسيرة لدعم الحراك.