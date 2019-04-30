الصحة العالمية: مقتل 345 في ليبيا منذ اندلاع المعارك

قُتل ما لا يقل عن 345 شخصاً وأصيب 1652 بجروح منذ بدء قوات المشير خليفة حفتر في الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس، وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا في بيان على فيسبوك أن "عدد القتلى في طرابلس حتى 28 نيسان/أبريل بلغ 345، كما سقط 1652 جريحا". ولم تحدد المنظمة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين.

وتتواصل المعارك منذ أكثر من 3 أسابيع جنوب العاصمة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً وقوات المشير حفتر.

من جهة أخرى، تخطى عدد النازحين من مناطق الاشتباكات 45 ألف شخص، بحسب ما أعلنه يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق.

وكانت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ماريا دو فالي ريبيرو، حذرت، الأحد الماضي، من "خطورة" الأوضاع الإنسانية في طرابلس، مشيرة إلى احتمال تدهورها.