الجزائر.. حركة مجتمع السلم ترحب بدعوة قائد الجيش للحوار

رحبت حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأربعاء، بدعوة قائد أركان الجيش للحوار، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب الشعب.

وجاء في بيان للحركة تعليقا على دعوة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح للحوار، "إن حركة مجتمع السلم التي طالما دعت وتدعو إلى ضرورة استنفاد آليات الحوار في حل الأزمات وتجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع".

موضوع يهمك قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، "لمسنا توافقاً وطنياً في شعارات... الجيش الجزائري: سنعمل على تجنيب البلاد الوقوع بفخ العنف المغرب العربي

وتابع بيان الحزب "وهي إذ ترحب وتثمن كل اتجاه صادق نحو الحوار الجامع والواسع والذي ترافقه وترعاه مؤسسات ذات مصداقية فإنها تدعو بالمناسبة للمسارعة في الاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي".

من جهة أخرى دانت الحركة "كل دعوات التفريق والتأزيم وتهديد الوحدة الوطنية".

وكان نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا في وقت سابق إلى تقريب وجهات النظر، وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة، مؤكداً أن الحوار البناء هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.