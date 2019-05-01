حصيلة جديدة للقتلى جراء معارك طرابلس

أدت المعارك التي وقعت خلال شهر نيسان/أبريل الماضي حول العاصمة الليبية طرابلس إلى سقوط 376 قتيلاً و1822 جريحاً، حسب ما أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وأوضح مكتب المنظمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر الأربعاء، أن "إجمالي الضحايا الذين سقطوا في نيسان/أبريل 2019، بلغ 376 قتيلاً و1822 جريحاً".

كما جددت المنظمة دعواتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

ولم ترد تفاصيل في هذه المعلومات عن أعداد كل من الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا جراء هذه المعارك.

وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتلك التابعة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول.

وكان المشير حفتر أطلق في الرابع من نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس، "وتطهيرها من الإرهابيين"، وفق ما أعلن.

وأدت هذه المعارك إلى نزوح نحو 45 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، حسب ما أعلن يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق.

كما حذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو الأحد الماضي في مقابلة مع فرانس برس من "خطورة" الأوضاع الإنسانية في طرابلس، مشيرة إلى احتمال "تدهورها".