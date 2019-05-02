الجزائر..مدير الأمن الأسبق أمام القضاء حول قضیة الكوكاين

مثل اللواء المتقاعد عبد الغني ھامل المدير العام الأسبق للأمن الجزائري، الیوم الخمیس، أمام قاضي التحقیق لمحكمة سیدي محمد في إطار التحقیقات حول قضیة الكوكايين أو ما يعرف بقضية البوشي المتعلقة بحجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران.

وكان اللواء المتقاعد قد مثل يوم 29 أبريل رفقة ابنه أمام قاضي التحقیق التابع لمحكمة تیبازة، بعد استدعائه عن تھم تتعلق بأنشطة

غیر مشروعة ونھب العقار وسوء استخدام الوظیفة واستغلال النفوذ ، قبل أن يغادر مقر المحكمة في نفس الیوم .

وأوردت صحيفة الخبر الجزائرية أنه بدأت قضية توجيه تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة للواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني سابقا، قبل عدة أسابيع.

وكشف مصدر عليم أن التحقيقات انطلقت في الأساس من تسيير المصالح التقنية ومصالح العتاد ومصالح التصدي للجريمة الإلكترونية على مستوى الأمن الوطني، وأكد أن القضية تتعدى فضيحة الـ7 قناطير كوكايين، المعروفة بـ"البوشي"، التي يمثل هامل بسببها، اليوم، أمام محكمة سيدي امحمد في العاصمة.