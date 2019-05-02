الرئيس الجزائري المؤقت يواصل سلسلة الإقالات

يواصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح سلسلة الإقالات على مستوى المناصب الحساسة بمؤسسات الدولة.

ووفق ما أورده التلفزيون الجزائري، فقد أنهى بن صالح الخميس مهام محمد سبايسي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وأردف المصدر أن رئيس الدولة أنهى كذلك مهام مسؤولين على مستوى رئاسة الجمهورية، هما عبد الكريم آيت عرقوب مدير المواكب الرسمية والنقل، إضافة إلى شوهاد بوعبانة مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، قد أنهى قبل أيام مهام أمين عام رئاسة الجمهورية العقبي حبة وعين نور الدين عيادي مكانه.

وانضم العقبي بذلك إلى قائمة مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين قام بن صالح بتنحيتهم، وهم مختار رقيق، وبن عمر زرهوني، ومحمد روقاب.