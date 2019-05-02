شاهد الأسلحة التي وصلت مصراتة على متن سفينة إيرانية

أظهرت صور نشرتها صحيفة "المرصد" الليبية جزءاً من حمولة السفينة الإيرانية التي احتُجزت قبالة ميناء مصراتة بعد الاشتباه بها.

وكشفت الصور نقل السفينة لأعداد كبيرة من الصواريخ معدة لتسليمها لجهة غير معلومة.

وكانت "العربية" أفادت في وقت سابق أن سفينة إيرانية محمّلة بالأسلحة وصلت إلى ميناء مصراتة، بينما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق أنه سيفتح تحيقيقاً حول الموضوع، فيما أمر النائب العام بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات.

تصريح وزير الداخلية أتى بعد الضغط الدولي على حكومة الوفاق لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دولياً وفق الخارجية الأميركية.

يأتي ذلك فيما أصدرت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق بياناً أعلنت فيه أن السفينة الغامضة التي رصدت قبالة سواحل مصراتة إيرانية ومدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية الأوروبية.

وأضاف البيان أن النائب العام أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها، لحين استيفاء التحقيقات والتأكد من مطابقة بضائعها ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة.