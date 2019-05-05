تونس.. الأمن يقتل 3 متطرفين في سيدي بوزيد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، مقتل ثلاثة متطرفين في منطقة "سيدي علي بن عون" من محافظة سيدي بوزيد (وسط) في عملية استباقية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، لفرانس برس، إن "الوحدات الأمنية المختصة قامت ليلة السبت في منطقة سيدي علي بن عون بعملية أمنية استباقية وقتلت ثلاثة إرهابيين".

وبيّن الزعق أن العملية كانت "نتيجة عمل استخباراتي ويجري التعرف على هوية الإرهابيين".

كما ذكرت وزارة الداخلية في بيان صباح السبت أنها تمكنت من الحصول على "معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان"، وذلك إثر توقيف "العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي" المتهم بالقيام بعمليات استهدفت قوات الأمن والجيش عام 2018.

وفي 20 آذار/مارس الفائت، قتلت القوات الأمنية ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرباً).

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات إرهابية، منها "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للمتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة غالبيتها.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي، وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه "داعش".