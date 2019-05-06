ليبيا.. السراج سيلتقي ماكرون وميركل وكونتي

يبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الثلاثاء، جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية لحشد الدعم ضد حملة الجيش الوطني لطرد الميليشيات من العاصمة طرابلس بقيادة المشير خليفة حفتر، كما أعلنت الاثنين وزارة الخارجية الليبية.

ويلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على التوالي رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، صباح الثلاثاء، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء الثلاثاء، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في باريس، بحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة.

وكان قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، قد دعا ليل الأحد، القوات إلى "تلقين درس أعظم وأكبر" لحكومة الوفاق والميليشيات الموالية لها.

وتدور معارك بين الجيش الوطني من جهة، وبين قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج من جهة ثانية، جنوب العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

ووجه حفتر رسالة إلى قواته تلاها المتحدث باسم الجيش، اللواء، أحمد المسماري، وتم نشرها في وقت متأخر مساء الأحد.

وقال حفتر في رسالته: "أيها الضباط والجنود المقاتلون في قواتنا المسلحة والقوات المساندة، أشد على أيديكم وقوة عزيمتكم لتلقنوا العدو درساً أعظم وأكبر من الدروس السابقة بقوة وثبات كما عرفناكم دائماً، حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة، فكونوا أيها الأبطال الأشاوس في الموعد رجالاً بواسل أشداء على عدوكم مع الالتزام والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".