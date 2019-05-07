أولى الصور للبرتغالي قائد الطائرة التي أسقطها جيش ليبيا

انتشرت الصور الأولى للطيار البرتغالي قائد المقاتلة التابعة لحكومة الوفاق التي أسقطها الجيش الليبي.

وتمكن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، كانت تستعد لشنّ غارة جوية على مواقع تابعة للجيش، في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن دفاعات قوات الجيش الليبي أسقطت الطائرة التابعة للكلية الجوية بمدينة مصراتة، كما تم إلقاء القبض على قائدها، الذي تبين أنه يحمل الجنسية البرتغالية، كما نشرت صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وثقت للحظة سقوط الطائرة، ومشاهد من عملية القبض على قائدها.