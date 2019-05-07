الجيش الليبي يسقط طائرة للوفاق ويقبض على قائدها الأجنبي

تمكن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، كانت تستعد لشنّ غارة جوية على مواقع تابعة للجيش، في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن دفاعات قوات الجيش الليبي أسقطت الطائرة التابعة للكلية الجوية بمدينة مصراتة، كما تم إلقاء القبض على قائدها، الذي تبين أنه يحمل الجنسية البرتغالية، كما نشرت صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وثقت للحظة سقوط الطائرة، ومشاهد من عملية القبض على قائدها.

وهذه الطائرة هي الرابعة التابعة لقوات حكومة الوفاق التي يسقطها الجيش الليبي، منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، في الرابع من شهر أبريل الماضي.

وفي الليلة الماضية، شنّ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، غارات على مواقع وتجمّعات الميليشيات المسلحة ضواحي العاصمة طرابلس، ونجح في تدمير عدد من الآليات والمخازن التابعة لهذه الجماعات.