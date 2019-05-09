الجيش الليبي يقصف "فرسان جنزور" غرب طرابلس

قصف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، مقر كتيبة فرسان جنزور (غرب طرابلس) في 3 غارات جوية.

وكان الجيش صد مساء الأربعاء، هجوما لقوات حكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولي، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

وقال العقيد محمد بن نايل، آمر اللواء 12 بالجيش الليبي، في تصريحات صحافية، إن "المجموعات المسلحة التابعة للسراج حاولت التقدم باتجاه طريق مطار طرابلس الذي لا يزال تحت سيطرتنا، لكن قواتنا كانت لهم بالمرصاد وصدت هجومهم".

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على صعيد آخر، اتهمت مفوضية الأمم المتحدة، قوات حكومة الوفاق بعسكرة مراكز المهاجرين في طرابلس، وتعريض المهاجرين لأخطار القصف الجوي.

ونفت المفوضية صحة ما نشرته قناة "ليبيا بانوراما" وشبكة "الرائد" عن تعرض مركز المهاجرين في تاغوراء للقصف المباشر وإصابة بعض المهاجرين، مؤكدة أن الغارة وقعت قرب المركز بسبب تحوله إلى مقر تخزين أسلحة ومعدات عسكرية.