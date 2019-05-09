وزير الخارجية البريطاني: لا حل عسكرياً للنزاع في ليبيا

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، أن "لا حل عسكرياً" للنزاع في ليبيا، وذلك بعد لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

وخلال اجتماع عقده مع السراج في مقر رئاسة الحكومة البريطانية انضمّت إليه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قال هانت إنه بحث مع رئيس حكومة الوفاق "الهواجس المشتركة في ما يتعلّق بتدهور الوضع في ليبيا".

وفي تغريدة أطلقها قال هانت "لا حل عسكرياً. إن السبيل الوحيدة للمضي قدماً هو التزام وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة، لكن يدا واحدة لا تصفّق".

ويشن خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، هجوما عسكريا لتحرير طرابلس من الميليشيات منذ الرابع من نيسان/أبريل.

وسعت بريطانيا لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا، لكن جهودها باءت بالفشل وسط انقسامات في الهيئة الدولية.