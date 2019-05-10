حكومة المغرب تعترف بغلاء البصل في رمضان

أقرت الحكومة المغربية بارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال شهر رمضان.

وأفاد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بأن القطاعات الحكومية تعمل على "ضبط أسعار" البصل.

ودعت الحكومة المغربية المواطنين إلى التبليغ الهاتفي، عبر الخط رقم 5757، الخاص برمضان، عن الخروقات في أسعار الأسواق المغربية

وتعهدت الحكومة بتعامل صارم مع المضاربين والمتلاعبين بأسعار السلع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الرقم الهاتفي الأخضر 5757 أثبت العام الماضي "فعاليته الكبيرة" في تنفيذ عمليات مصادرة للسلع موضع التلاعب، واتخاذ إجراءات المتابعة القضائية بحق المضاربين.