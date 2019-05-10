3 قتلى وعشرات المفقودين في غرق قارب قبالة تونس

قضى ثلاثة مهاجرين غرقا الجمعة، واعتبر عشرات آخرون مفقودين إثر غرق قارب في المياه الدولية قبالة تونس، وفق ما أفادت السلطات التونسية وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن مركب صيد تمكن من إنقاذ 16 مهاجرا، ناقلا عن الناجين أن ستين إلى سبعين شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يستقلون القارب الذي أبحر الخميس من الزوارة في ليبيا.

وقالت المسؤولة في منظمة الهجرة في تونس إن قارب المهربين كان قادما من ليبيا عندما أرسل نداء استغاثة في المياه الدولية فجر اليوم الجمعة قبالة ساحل مدينة صفاقس. وأضافت أن ما بين 60 إلى 70 شخصا غرقوا.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن 70 شخصا غرقوا إثر انقلاب زورقهم وغرقه وأن قوارب صيد قامت بإنقاذ 16 شخصا.

وأضافت مسؤولة منظمة الهجرة أن السلطات التونسية تقوم الآن باستجواب المهاجرين ورعايتهم. وبينت المسؤولة أن من بين المهاجرين أشخاص من بنغلاديش والمغرب من بين جنسيات أخرى.