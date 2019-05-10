هل فشلت جولة السراج وباتت حكومته في عزلة داخلية ودولية؟

جولة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج التي كان تُعلق عليها آمال كبيرة في حشد الدعم لا يبدو أنها أتت بما كان مرجوا منها، ليجد نفسه، وفق سياسيين ليبيين، في عزلة في الداخل والخارج.

وفي أعقاب انتكاسة الكتائب الموالية لحكومته في معارك طرابلس، عاد السراج لطرابلس خاويا من العواصم الأوروبية التي زارها بعد أمله بالوعود والمساعدة ليُفاجأ بأبواب أوروبية موصودة.

زادت خيبة أمل السراج من المواقف الأوروبية من عزلته السياسية وإرباكا في ردوده ومواقفه.

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وبدأ رئيس حكومة الوفاق ردوده بالإعلان عن إنهاء التعامل مع بعض الشركات الألمانية والفرنسية. لكن هذا الإعلان لم يصمد سوى ساعات قليلة ليعود بعده السراج ويتراجع عن قراره.

وتُطرح تساؤلات عديدة في الأروقة الليبية والدولية عما إذا كانت مواقف أوروبا يمكن أن تكون مؤشراً على بداية نهاية حكومة السراج التي تمر بوضع حرج، كما قال رئيس "حزب الائتلاف الجمهوري الليبي" عز الدين عقيل الذي يرى أن حكومة السراج "خسرت كل أوراقها السياسية بما فيها الأوروبية".

وفيما لا يزال البعض يتكهنون حول مصير هذه الحكومة، ذهب آخرون على غرار النائب عن العاصمة طرابلس علي التكبالي إلى القول إن "دور السراج انتهى ولم يتبق من خيارات أمام الرجل سوى تقبل الأمر".