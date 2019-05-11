تعزيزات للجيش الليبي على مشارف سرت استعدادا لدخولها

أكدت مصادر "العربية" أن الجيش الليبي عزم دخول مدينة سرت خلال الساعات القادمة لفتح محور الساحل باتجاه طرابلس مرورا بمصراتة.

وأضافت المصادر أن هناك مجموعة من الوحدات على مشارف المدينة.

ومن المتوقع، أن تحمل الساعات القادمة في طياتها بدء الاشتباكات في المدينة التي تسيطر عليها قوات تابعة الوفاق.

موضوع يهمك دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة كافة أطراف" النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة" و"التعهد باحترام... الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى حل سياسي المغرب العربي

السراج يهدد أوروبا باللاجئين

من جهة أخرى، ندد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ووصفه بأنه "عسكري دكتاتوري له أطماع ويتلقى المال والسلاح من داعمين أجانب".

وطالب السراج الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعمل على وقف الدعم الأجنبي لهجوم حفتر المستمر، بحسب تعبيره.

كما أضاف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، أن ن داعمي حفتر من حلفاء الولايات المتحدة يحولون ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة، ويخاطرون بحرب ستكون لها تداعيات عالمية، بينها موجات هجرة جماعية نحو أوروبا خاصة، بعد مقتل المئات واضطرار عشرات الآلاف إلى مغادرة بيوتهم وبالتالي قد يفرون نحو أوروبا.