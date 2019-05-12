الشاهد: تونس لن توقع اتفاقاً مع أوروبا ضد مصالحها

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأحد، أن بلاده لن توقع اتفاق تبادل حر شامل ومعمق (اليكا) مع الاتحاد الأوروبي يكون منافيا لمصالحها ومصالح مزارعيها.

وتونس والاتحاد الأوروبي في المراحل الأخيرة من المفاوضات حول اتفاق تبادل حر شامل ومعمق من المرجح توقيعه في نهاية 2019.

وعبّرت منظمات غير حكومية ونقابات ونواب وخبراء اقتصاد تونسيون عن مخاوفهم بشأن هذا الاتفاق، منتقدين عملية تحرير قسرية للسوق في الاقتصاد التونسي.

وقال الشاهد في مناسبة العيد الوطني للزراعة والذكرى الـ55 لجلاء الاستعمار الزراعي الفرنسي عن الأراضي التونسية، "إن أي اتفاق في الغرض لا بد له أن يأخذ في الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج، وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري إلى الدعم والمساندة المالية في العديد من المجالات".

وشدد على ضرورة تطوير الزراعة التونسية لتبلغ مستوى يتيح لها أن تكون قادرة على المنافسة.

وتحدث رئيس الحكومة عن إجراءات لتحسين استخدام موارد المياه، وتعزيز أرباح منتجي القمح والحليب الذين يحتجون على مستوى أسعار منتجاتهم المدعومة من الدولة.

ويخشى منتقدو هذا الاتفاق خصوصا تفاقم العجز التجاري التونسي الكبير أصلا، ومستوى تهرب ضريبي كبير والمنافسة غير المشروعة للمنتجين الصناعيين والزراعة الأوروبية، خصوصا في مجالات الحبوب والحليب واللحوم.

واتفاق اليكا، الذي سيعزز اتفاق الشراكة القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ 1995، موضع تفاوض منذ 2015.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين مستوى اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الأوروبي، خصوصا من خلال تحرير تجارة الخدمات وتخفيف الحواجز الجمركية وتقريب الأطر التشريعية وحماية الاستثمارات.