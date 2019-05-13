الاتحاد الأوروبي يطالب الأطراف بليبيا بوقف إطلاق النار

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، كافة الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار فوراً، داعياً "الأطراف المعنية إلى بحث وقف الأعمال العدائية بصفة شاملة".

ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد "الأطراف المعنية إلى التخلص علناً وفي الميدان من العناصر الإرهابية والإجرامية المنخرطة في القتال".

كما دعا الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع الليبي إلى إلقاء السلاح والالتزام بالمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

موضوع يهمك قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الاثنين، إن الأمم المتحدة لا ترى أن الحل العسكري سيحسم النزاع في ليبيا.وقال في... سلامة يدعو لـ"هدنة" في ليبيا.. ويؤكد: الحل العسكري صعب المغرب العربي

واعتبر الاتحاد الأوروبي عملية الجيش الوطني الليبي في طرابلس "تهديدا للسلام العالمي" وأن القتال في محيط العاصمة "يضاعف التهديدات الإرهابية في البلاد.. ويمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ويصعد من التهديد لاستقرار ليبيا".

وتخوّف البيان الصادر بعد لقاء وزراء الاتحاد الأوروبي رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج من "تداعيات" القتال الدائر على "تدفق المهاجرين". والأسبوع الماضي لقي حوالي ستين مهاجرا معظمهم من بنغلادش حتفهم لدى غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية بعدما كانوا انطلقوا من زوارة الساحلية الليبية باتّجاه إيطاليا.

وشددوا على أن "الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المأهولة بالسكان ربما ترقى إلى جرائم حرب"، وقالوا إنه يجب محاسبة أولئك المسؤولين عنها.