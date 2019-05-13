المغرب يوقف 3 زوارق مهاجرين ويحتجز 40 شخصا

منعت السلطات المغربية زوارق كانت تقل 117 مهاجراً من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من العبور إلى أوروبا، كما أوقفت 40 شخصاً لدى محاولتهم تسلق سياج إلى جيب مليلية الإسباني في شمال إفريقيا.

أبلغ مسؤول عسكري أسوشييتد برس اليوم الاثنين أن البحرية المغربية منعت 3 زوارق من الإبحار يوم السبت عبر البحر المتوسط.

ولم يتضح إلى أين نقل المهاجرون الذين كانوا على متن الزوارق.

وفي الأثناء، قال مسؤول بالشرطة في مدينة الناظور شمال المغرب إن 40 مهاجرا تم توقيفهم الأحد، بينما كانوا يتسلقون سياجا من الأسلاك الشائكة إلى مليلية.

وتمكنت مجموعة أخرى مكونة من 52 مهاجرا من العبور إلى إسبانيا.

وخلفت اشتباكات بين قوات الأمن ومهاجرين على الجانب المغربي جريحين في صفوف الأمن، فضلا عن إصابة مهاجرين اثنين، وفقا للمسؤول.