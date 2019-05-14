الجزائر: بن صالح يعين رئيسا جديدا لهيئة مكافحة الفساد

عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، طارق كور رئيساً للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عين اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019، طارق كور رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".

كما عين بن صالح، بوعشرية نصر الدين بصفته مديرا للمواكب والنقل برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية.

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يذكر أن السلطات الجزائرية، التي تدير المرحلة الانتقالية قد أوقفت منذ أيام رجال أعمال بارزين ووجوها سياسية وأمنية ومسؤولين ووزراء، معروفين بصلتهم الوثيقة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد ونهب للمال العام، في تحرك غير مسبوق في التاريخ القضائي بالبلاد، خلّف تساؤلات عما إذا كانت هذه الحملة خطة من السلطة لتشتيت الشارع وتهدئة غضب الحراك الشعبي، أم أنه إعلان عن قطع نهائي مع الفساد وبدء مرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة.